Навіть зараз іменинників стараються вітати у саме свято або вже після нього. Детальніше про цю прикмету читайте у матеріалі.

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Чому не варто вітати з днем народження заздалегідь

Народні повір'я стверджують – якщо привітати людину з днем народження швидше, то у її життя прийдуть неприємності, а можливо й дуже сумні події. Також вважається, що не здійсняться мрії, адже ангел-охоронець їх не чує, поки не настане свято. До того ж в іменинника почнуться проблеми зі здоров'ям. Ба більше, він може навіть і померти.

День народження / Фото Freepik

Привітали наперед – що тоді робити

Не всі люди дотримуються правил, тому інколи можуть привітати наперед. Буває, що просто плутають дати. У такому разі варто зробити декілька важливих речей, щоб не сталося нічого поганого. Зокрема, необхідно спекти пиріг з гречкою та яйцем, однак не їсти. Випічку потрібно розламати на декілька шматочків над головою іменинника. Після того, як усі обряди будуть виконані, хліб необхідно віднести на перехрестя та залишити для злих духів.

Вважається, що допомогти від вроків може шпилька. Її потрібно прищепити до одягу, але в середині, а не зовні. Такий ритуал також має захистити від біди.