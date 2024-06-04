Вважається, що жінкам не можна відзначати 53 роки. Це повір'я передалося нам ще від предків. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.
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Чому жінка не варто святкувати 53 роки
Згідно з прикметами, 53 роки не потрібно святкувати, аби не втратити молодість. Кажуть, що справжня старість приходить до жінки після 50, однак процес можна зробити менш активним, якщо дотримуватися вірувань.
Зараз багато людей вже не зважають на забобони. Якщо жінка доглядає за собою, правильно харчується, займається спортом та менше нервується, то старіння їй не таке страшне. Проте це цілком природний процес, якого не варто соромитися. Можна виглядати красиво у будь-якому віці.
Яку дати жінці не варто святкувати / Фото Canva
Чому не можна святкувати 40 років
- Деякі люди вважають, що не варто святкувати 40 років, хоча це ювілей. Така цифра часто асоціюється з негативом, наприклад з Великим потопом. На 40 день також заведено поминати покійників.
- У народі кажуть, що на жінку чекає швидка старість, а на чоловіка – смерть до 50 років, якщо запланувати святкування 40-річчя
- Згідно з езотерикою, після 40 років енергетика людини слабшає, тому вона частіше може стикатися з поганими подіями.