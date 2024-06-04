Считается, что женщинам нельзя отмечать 53 года. Это поверье передалось нам еще от предков. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему женщине не стоит праздновать 53 года

Согласно приметам, 53 года не нужно праздновать, чтобы не потерять молодость. Говорят, что настоящая старость приходит к женщине после 50, однако процесс можно сделать менее активным, если придерживаться верований.

Сейчас многие люди уже не учитывают предрассудки. Если женщина ухаживает за собой, правильно питается, занимается спортом и меньше нервничает, то старение ей не так страшно. Однако это вполне естественный процесс, которого не стоит стесняться. Можно выглядеть красиво в любом возрасте.

Какую дату женщине не стоит праздновать / Фото Canva

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