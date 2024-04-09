У людей, исповедующих христианство, цифра 40 также ассоциируется с плохими событиями. Например, Великий потоп был 40 дней, а Вознесение Господне произошло через 40 дней после воскресения.

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Почему нельзя праздновать 40 лет

Согласно астрологии, после 40 лет на жизнь человека имеют сильное влияние две планеты: Уран и Плутон. Они притягивают кардинальные изменения, которые в основном являются плохими: ухудшение здоровья, финансовые и семейные проблемы, другие несчастья.

Психология утверждает, что в это время начинает подводить здоровье, в частности мужчины и женщины сталкиваются с хроническими заболеваниями. Однако специалисты говорят, что нужно обращать меньше внимания на плохие вещи и праздновать юбилей в хорошей и дружеской атмосфере.

Заметим! Церковь не запрещает отмечать 40 лет и призывает христиан не верить в народные поверья, которые противоречат христианству.

Что говорит эзотерика о 40-летнем юбилее

Если обратиться к эзотерике, то цифра 40 не несет за собой негатив. В это время происходят определенные трансформации, меняется восприятие мира. Однако в 40 лет человек уже не имеет такой сильной энергетики, как раньше. Поэтому нужно следить, чтобы на дне рождении никто не сглазил. Также существует мнение, что такой юбилей приносит в жизнь проблемы и болезни.