Бывает, что люди специально бросают икону. В народе говорят, что тогда они поссорятся с родными и друзьями или привлекут проблемы с деньгами. У священников по этому поводу другое мнение, пишет LifeStyle 24.

Кстати Правда ли, что погасшая свеча предвещает неурядицы

Что церковь говорит о разбитой иконе

В Православной церкви Украины утверждают, что икона – это святыня, которая помогает верующим общаться с Иисусом Христом. Поэтому она не может притягивать негатив. Вполне нормально, что икона ржавеет, падает, разбивается или трескается. Такова физическая особенность этого предмета.

Если уж так случилось, что ваша икона упала или разбилась, то не думайте сразу о чем-то плохом. Лучше помолитесь Господу и поблагодарите Его за все. За все, что имели и имеете, за ваших близких и родных, за ваше бытие и возможность жить,

– отмечается в заметке ПЦУ.

Икону, которая упала, просто надо крепче закрепить. Если же она разбилась, то поменяйте стекло или раму. Также помогают восстанавливать святыню в храме. К тому же вы всегда можете купить домой новую икону. В церкви призывают людей не верить в народные приметы, ведь они создают страхи, из-за которых, собственно, и случаются неприятности и несчастья.