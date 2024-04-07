Буває, що люди спеціально кидають ікону. У народі кажуть, що тоді вони посваряться з рідними та друзями або притягнуть проблеми з грошима. У священників з цього приводу інша думка, пише LifeStyle 24.

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Що церква каже про розбиту ікону

У Православній церкві України стверджують, що ікона – це святиня, яка допомагає вірянам спілкуватися з Ісусом Христом. Тому вона не може притягувати негатив. Цілком нормально, що ікона ржавіє, падає, розбивається або тріскає. Така фізична особливість цього предмету.

Якщо вже так трапилось, що ваша ікона впала або розбилася, то не думайте одразу про щось погане. Краще помоліться Господу й подякуйте Йому за все. За все, що мали й маєте, за ваших близьких і рідних, за ваше буття й можливість жити,

– зазначається у дописі ПЦУ.

Ікону, яка впала, просто треба міцніше закріпити. Якщо ж вона розбилася, то поміняйте скло або раму. Також допомагають відновлювати святиню у храмі. До того ж ви завжди можете купити додому нову ікону. У церкві закликають людей не вірити у народні прикмети, адже вони створюють страхи, через які, власне, і стаються неприємності та нещастя.