В Православной церкви Украины утверждают, что свеча является символом света, который побеждает тьму, и просят людей не верить в суеверия. Если она погасла, то просто зажгите еще раз, передает LifeStyle 24.

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Погасшая свеча – к беде: правда или миф

Через свечу верующие обращаются к Богу. Интересно, что в давние времена наши предки брали пчелиный воск, чтобы сделать свечу и принести ее в церковь. Так они благодарили Господа за любовь и благодать, которые Он проявляет к людям.

Подобные суеверия вредят нашей духовной жизни, познанию Господа и истинной веры. Когда у человека нет искренней веры в Бога, то "богом" для него становится что-то другое. Помните: все проблемы и сомнения можно побороть молитвой к Господу и искренним раскаянием. Суеверия же, наоборот, искажают истинную веру и порождают в душе страх, который и становится причиной проблем,

– говорят священники.

В храме не стоит сосредотачиваться на свече. Посвятите это время искренней молитве, которая поможет вам и близким людям. Потушить ее может что угодно и кто угодно: легкий ветерок, собственное дыхание и движение человека, который стоит рядом. Это обычный случай, который не несет за собой никаких проблем.