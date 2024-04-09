У людей, які сповідують християнство, цифра 40 також асоціюється з поганими подіями. Наприклад, Великий потоп був 40 днів, а Вознесіння Господнє сталося через 40 днів після воскресіння.

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Чому не можна святкувати 40 років

Згідно з астрологією, після 40 років на життя людини мають сильний вплив дві планети: Уран та Плутон. Вони притягують кардинальні зміни, які здебільшого є поганими: погіршення здоров'я, фінансові та сімейні проблеми, інші нещастя.

Психологія стверджує, що у цей час починає підводити здоров'я, зокрема чоловіки та жінки стикаються з хронічними захворюваннями. Однак спеціалісти кажуть, що потрібно звертати менше уваги на погані речі та святкувати ювілей у хорошій та дружній атмосфері.

Зауважимо! Церква не забороняє відзначати 40 років та закликає християн не вірити у народні повір'я, які перечать християнству.

Що каже езотерика про 40-річний ювілей

Якщо звернутися до езотерики, то цифра 40 не несе за собою негатив. У цей час відбуваються певні трансформації, змінюється сприйняття світу. Однак у 40 років людина вже не має такої сильної енергетики, як раніше. Тому потрібно слідкувати, щоб на дні народженні ніхто не наврочив. Також існує думка, що такий ювілей приносить у життя проблеми та хвороби.