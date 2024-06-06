Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что с большой буквы пишут названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Он объясняет, что день рождения не входит в приведенный список.

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Как правильно писать "С днем рождения"

Александр Авраменко рассказывает, что "день рождения" нужно писать с маленькой буквы, однако даже здесь есть исключения. Большую букву можно использовать, если очень уважаете и цените именинника, поэтому хотите так выразить ему свое уважение. Языковед отмечает, что это такой стилистический способ. Мужчина делится, что и сам поздравляет близких людей с большой буквы.

Как поздравлять с днем рождения / Фото Freepik

Почему нельзя поздравлять с днем рождения быстрее