З Днем митника України: найкращі привітання у картинках, щирі побажання своїми словами та вірші
Щороку 25 червня в Україні відзначається День митника. Рішення про запровадження свята було прийняте відносно недавно – у 2020 році. Колись з 1991 до 2013 року у цю дату українці святкували День митної служби України.
Редакція LifeStyle 24 щиро вітає всіх митників з професійним святом. Бажаємо вам ніколи не втрачати наснаги до роботи та виконувати її професійно, адже це важливо, а особливо у наш час. З нагоди свята ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках, тож обирайте для близьких людей.
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День митника України 2024: вірші та картинки
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це у митника в крові —
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні й вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки —
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Митник нам завжди в пригоді,
Він працює в непогоді.
Знає що і де ховають,
Незаконне викривають.
Ми ж вас хочемо вітати —
І добра вам побажати,
Щастя, радості, здоров’я.
Успіхів у вашій справі!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
День митника України 2024: проза та картинки
Дорогий митнику! Ти – людина, яка впорається з будь-яким контрабандистом, перевірить будь-який документ і візьме мито з кожного! Виконуй свій обов'язок чесно, і удача, любов і добробут до тебе обов'язково прийдуть.
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Шановні митники, вітаємо з професійним святом! Бажаємо вам спокійної роботи, щасливого життя і достатку! Підіймайтеся по кар'єрних сходах з високо піднятою головою, наша країна безмірно пишається вами й дякує!
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З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!"
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Дорогі наші митники! Ви – люди, які стоять на кордоні й спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з професійним святом і побажати, щоб через кордон душі переходило лише хороше, а все погане нехай отримує штраф!
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Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми й зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.