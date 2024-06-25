Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех таможенников с профессиональным праздником. Желаем вам никогда не терять вдохновения к работе и выполнять ее профессионально, ведь это важно, а особенно в наше время. По случаю праздника мы подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках, поэтому выбирайте для близких людей.
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День таможенника Украины 2024: стихи и картинки
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це у митника в крові —
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото "Люкс ФМ"
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні й вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки —
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Митник нам завжди в пригоді,
Він працює в непогоді.
Знає що і де ховають,
Незаконне викривають.
Ми ж вас хочемо вітати —
І добра вам побажати,
Щастя, радості, здоров’я.
Успіхів у вашій справі!
Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото "Факты"
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В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
День таможенника Украины 2024: проза и картинки
Дорогой таможенник! Ты – человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого! Выполняй свой долг честно, и удача, любовь и благополучие к тебе обязательно придут.
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Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, счастливой жизни и достатка! Поднимайтесь по карьерной лестнице с высоко поднятой головой, наша страна безмерно гордится вами и благодарит!
Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото Amazing Ukraine
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С Днем таможенника, наши дорогие стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: "Таможня дает добро!"
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Дорогие наши таможенники! Вы – люди, которые стоят на границе и наблюдают за порядком, хочется поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф!
Поздравления с Днем таможенника Украины / Фото Hochu.ua
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Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка на границе, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.