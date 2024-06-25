Редакція LifeStyle 24 щиро вітає всіх митників з професійним святом. Бажаємо вам ніколи не втрачати наснаги до роботи та виконувати її професійно, адже це важливо, а особливо у наш час. З нагоди свята ми підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках, тож обирайте для близьких людей.

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День митника України 2024: вірші та картинки

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

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У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

Бо це у митника в крові —

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

Привітання з Днем митника України / Фото "Люкс ФМ"

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Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні й вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки —

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

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Митник нам завжди в пригоді,

Він працює в непогоді.

Знає що і де ховають,

Незаконне викривають.

Ми ж вас хочемо вітати —

І добра вам побажати,

Щастя, радості, здоров’я.

Успіхів у вашій справі!

Привітання з Днем митника України / Фото "Факти"

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В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

День митника України 2024: проза та картинки

Дорогий митнику! Ти – людина, яка впорається з будь-яким контрабандистом, перевірить будь-який документ і візьме мито з кожного! Виконуй свій обов'язок чесно, і удача, любов і добробут до тебе обов'язково прийдуть.

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Шановні митники, вітаємо з професійним святом! Бажаємо вам спокійної роботи, щасливого життя і достатку! Підіймайтеся по кар'єрних сходах з високо піднятою головою, наша країна безмірно пишається вами й дякує!

Привітання з Днем митника України / Фото Amazing Ukraine

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З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!"

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Дорогі наші митники! Ви – люди, які стоять на кордоні й спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з професійним святом і побажати, щоб через кордон душі переходило лише хороше, а все погане нехай отримує штраф!

Привітання з Днем митника України / Фото Hochu.ua

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Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми й зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.