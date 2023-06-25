Дякуємо за вашу роботу: гарна добірка привітань з Днем митника України в картинках
Суть роботи митників полягає у тому, щоб контролювати перевезення товарів через кордон України та знімати відповідні мита. Привітаймо їх з професійним святом!
25 червня в Україні відзначають День митної служби. Це важливий день для тих, хто несе службу на рубежах України та слідкує, щоб все було відповідно до законів. 24 Канал зібрав красиві привітання у картинках для українських митників.
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Привітання з Днем митника у картинках
День митника 2023 / Фото Etnosoft
День митника 2023 / Фото tax.gov.ua
З Днем митника 2023 / Фото "Главред"
З Днем митника 2023 / Фото ICTV
З Днем митника 2023 / Фото InfoRoom
Привітання з Днем митника 2023 / Фото Joy Pup
День митника 2023 / Фото Amazing Ukraine