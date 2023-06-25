25 червня в Україні відзначають День митної служби. Це важливий день для тих, хто несе службу на рубежах України та слідкує, щоб все було відповідно до законів. 24 Канал зібрав красиві привітання у картинках для українських митників.

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Привітання з Днем митника у картинках



День митника 2023 / Фото Etnosoft



День митника 2023 / Фото tax.gov.ua



З Днем митника 2023 / Фото "Главред"



З Днем митника 2023 / Фото ICTV



З Днем митника 2023 / Фото InfoRoom



Привітання з Днем митника 2023 / Фото Joy Pup



День митника 2023 / Фото Amazing Ukraine



День митника 2023 / Фото Amazing Ukraine