25 июня в Украине отмечается День таможенной службы. Это важный день для тех, кто несет службу на рубежах Украины и следит, чтобы все было согласно законам. 24 Канал собрал красивые поздравления в картинках для украинских таможенников.

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Поздравления с Днем таможенника в картинках



День таможенника 2023 / Фото Etnosoft



День таможенника 2023 года / Фото tax.gov.ua



С Днем таможенника 2023 / Фото "Главред"



С Днем таможенника 2023 / Фото ICTV



С Днем таможенника 2023 / Фото InfoRoom



Поздравление с Днем таможенника 2023 / Фото Joy Pup



День таможенника 2023 / Фото Amazing Ukraine



День таможенника 2023 / Фото Amazing Ukraine