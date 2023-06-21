Кличка собаки должна быть понятной и короткой, до 2 слогов. Во время выбора имени Обратите внимание на внешность, особенности поведения и породу. Важно, чтобы имя органически подходило вашему любимцу. 24 Канал подскажет интересные варианты имён для собак.

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Имена для собак

Дина – женское имя, которое происходит от римской богини Луны и охоты Дианы. С персидского языка оно переводится как "посланница благодеяния и здоровья".

Дейзи – также производное из Англии, что в переводе означает "маргаритка", как название популярного цветка.

Лорд – образовалось от древнеанглийских слов "hlaford" и "hlafweard": hlaf – означает "хлеб", а weard – "хранитель", "сторож".

Чери – имя английского происхождения, трактуемое как "дорогой", "милый".

Маркиза – от французского "marquise", переводимого как жена или дочь шляхтича, имеющая титул маркиза.

Ник – мужская форма женского имени Ника, сформировавшегося от богини победы в Древней Греции. Оно означает "победа" или "победительница".

Бонни – имя, образованное от шотландского слова "bonnie", что означает "красивый", "симпатичный".

Ляля – это имя персидского происхождения, которое с арабского языка переводится как тюльпан.