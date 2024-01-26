З нагоди Міжнародного дня митника 24 Канал підготував привітання у прозі, віршах та картинках. Зберігайте нашу чудову добірку. Надішліть теплі слова та листівки колегам, друзям, знайомим і рідним.

До речі Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

Міжнародний день митника: привітання у віршах

Державну службу митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото Telegraf

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні й вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачаймо,

Бо це в митника в крові –

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

***

В Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушує

На вашій митниці порядку!

Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото ICTV

Міжнародний день митника: привітання у прозі

Дорогі наші митники! Ви – люди, які стоять на кордоні та спостерігають за порядком. Вітаємо з професійним святом. Бажаємо, щоб через кордон вашої душі переходило тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде туди, звідки прийшло. Зі святом!

***

Вітаємо працівників митниці з професійним святом! Бажаємо миру і добра, спокою, добробуту, достатку, міцного здоров'я. Кожен день ви проявляєте рішучість, витривалість та самоконтроль. Крім того, несете важку і небезпечну службу. Дякуємо за працю, яка допомагає зберігати спокій в наших будинках. Зі святом!

***

З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними та витривалими. І нехай завжди звучать слова: "Митниця дає добро!"

Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото art-shop.com.ua

***

Шановні працівники митниці, щиро вітаємо з професійним святом! Не маємо жодного сумніву, що ваша вірність обов’язку, принциповість та патріотизм завжди служитимуть народові України. Крім того, активно сприятимуть розвитку зовнішньоекономічних відносин України з усіма країнами світу. Бажаємо щастя, міцного здоров’я, витримки, душевної теплоти та успіхів у вашій благородній справі!

***

Дорогий митнику! Ти – людина, яка впорається з будь-яким контрабандистом, перевірить будь-який документ і візьме мито з кожного. Виконуй свій обов'язок чесно. Тоді удача, любов і добробут тобі обов'язково усміхнуться.