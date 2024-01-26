З нагоди Міжнародного дня митника 24 Канал підготував привітання у прозі, віршах та картинках. Зберігайте нашу чудову добірку. Надішліть теплі слова та листівки колегам, друзям, знайомим і рідним.
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Міжнародний день митника: привітання у віршах
Державну службу митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото Telegraf
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні й вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачаймо,
Бо це в митника в крові –
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
***
В Україну навіть мишка
Повз митну службу не проскочить,
Бо працівник хоробрий спритно
Всіх перевірить дуже точно!
Тобі я, митнику, бажаю,
Щоб будні проходили гладко,
І хай ніхто не порушує
На вашій митниці порядку!
Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото ICTV
Міжнародний день митника: привітання у прозі
Дорогі наші митники! Ви – люди, які стоять на кордоні та спостерігають за порядком. Вітаємо з професійним святом. Бажаємо, щоб через кордон вашої душі переходило тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде туди, звідки прийшло. Зі святом!
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Вітаємо працівників митниці з професійним святом! Бажаємо миру і добра, спокою, добробуту, достатку, міцного здоров'я. Кожен день ви проявляєте рішучість, витривалість та самоконтроль. Крім того, несете важку і небезпечну службу. Дякуємо за працю, яка допомагає зберігати спокій в наших будинках. Зі святом!
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З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними та витривалими. І нехай завжди звучать слова: "Митниця дає добро!"
Вітаємо усіх митників з професійним святом / Фото art-shop.com.ua
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Шановні працівники митниці, щиро вітаємо з професійним святом! Не маємо жодного сумніву, що ваша вірність обов’язку, принциповість та патріотизм завжди служитимуть народові України. Крім того, активно сприятимуть розвитку зовнішньоекономічних відносин України з усіма країнами світу. Бажаємо щастя, міцного здоров’я, витримки, душевної теплоти та успіхів у вашій благородній справі!
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Дорогий митнику! Ти – людина, яка впорається з будь-яким контрабандистом, перевірить будь-який документ і візьме мито з кожного. Виконуй свій обов'язок чесно. Тоді удача, любов і добробут тобі обов'язково усміхнуться.