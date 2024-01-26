По случаю Международного дня таможенника 24 Канал подготовил поздравления в прозе, стихах и картинках. Сохраняйте нашу отличную подборку. Отправьте теплые слова и открытки коллегам, друзьям, знакомым и родным.
Кстати говоря Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года
Международный день таможенника: поздравления в стихах
Державну службу митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
В митника сьогодні свято,
Він працює так завзято,
Бо йому багато треба,
Зірочок дістати з неба.
Можна нести вам горілку,
Щоб сьогодні душу гріла,
Аби добре святкувалось,
І на славу свято вдалось!
Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото Telegraf
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні й вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачаймо,
Бо це в митника в крові –
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
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В Україну навіть мишка
Повз митну службу не проскочить,
Бо працівник хоробрий спритно
Всіх перевірить дуже точно!
Тобі я, митнику, бажаю,
Щоб будні проходили гладко,
І хай ніхто не порушує
На вашій митниці порядку!
Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото ICTV
Международный день таможенника: поздравления в прозе
Дорогие наши таможенники! Вы – люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком. Поздравляем с профессиональным праздником. Желаем, чтобы через границу вашей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит туда, откуда пришло. С праздником!
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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, покоя, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость и самоконтроль. Кроме того, несете трудную и опасную службу. Спасибо за труд, который помогает сохранять спокойствие в наших домах. С праздником!
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С Днем таможенника, наши дорогие часовые границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть всегда звучат слова: "Таможня дает добро!"
Поздравляем всех таможенников с профессиональным праздником / Фото art-shop.com.ua
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Уважаемые работники таможни, поздравляем с профессиональным праздником! Нет никакого сомнения, что ваша верность долгу, принципиальность и патриотизм всегда будут служить народу Украины. Кроме того, будут активно способствовать развитию внешнеэкономических отношений Украины со всеми странами мира. Желаем счастья, крепкого здоровья, выдержки, душевной теплоты и успехов в вашем благородном деле!
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Дорогой таможеннику! Ты – человек, который справится с любым контрабандистом, проверит любой документ и возьмет пошлину с каждого. Выполняй свой долг честно. Тогда удача, любовь и благополучие тебе обязательно улыбнутся.