Зі святом, українці: патріотичні картинки-привітання з Днем Конституції України

Щороку 28 червня відзначається важливе державне свято – День Конституції України. Вона була ухвалена Верховною Радою саме у цей день 1996 року. Тоді депутати не припиняли працювати всю ніч, а потім "ЗА" проголосувало 315 осіб.

Україна стала незалежною у 1991 році. Тому до 1996 року люди жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Читайте також Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Конституція має важливе значення для нашої держави та людей. У ній записані права та обов'язки громадян. Документ також визначає те, що Україна – самостійна країна, чию територіальну цілісність не можна порушувати. Хоча з 2014 року у нас все-таки триває кривава війна. Російські війська порушують усі правила ведення бойових дій, адже хочуть стерти Україну з лиця землі. Однак наші мужні воїни боронять українські кордони, як би складно не було.

З нагоди Дня Конституції України LifeStyle 24 зробив добірку привітань у картинках. Тож надішліть їх сьогодні своїм рідним, близьким та друзям.

День Конституції України 2024: картинки привітання

З Днем Конституції України / Фото klike.net

З Днем Конституції України / Фото klike.net

З Днем Конституції України / Фото "Люкс ФМ"

З Днем Конституції України / Фото "Люкс ФМ"

З Днем Конституції України / Фото art-shop.com.ua

З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine

З Днем Конституції України / Фото Etnosoft

З Днем Конституції України / Фото Etnosoft

З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine

Дорогі українці, щиро вітаємо вас зі святом! Поважайте закони та свої обов'язки, але не давайте нікому порушувати власні права.