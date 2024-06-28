Україна стала незалежною у 1991 році. Тому до 1996 року люди жили за Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки.
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Конституція має важливе значення для нашої держави та людей. У ній записані права та обов'язки громадян. Документ також визначає те, що Україна – самостійна країна, чию територіальну цілісність не можна порушувати. Хоча з 2014 року у нас все-таки триває кривава війна. Російські війська порушують усі правила ведення бойових дій, адже хочуть стерти Україну з лиця землі. Однак наші мужні воїни боронять українські кордони, як би складно не було.
З нагоди Дня Конституції України LifeStyle 24 зробив добірку привітань у картинках. Тож надішліть їх сьогодні своїм рідним, близьким та друзям.
День Конституції України 2024: картинки привітання
З Днем Конституції України / Фото klike.net
З Днем Конституції України / Фото klike.net
З Днем Конституції України / Фото "Люкс ФМ"
З Днем Конституції України / Фото "Люкс ФМ"
З Днем Конституції України / Фото art-shop.com.ua
З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine
З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine
З Днем Конституції України / Фото Etnosoft
З Днем Конституції України / Фото Etnosoft
З Днем Конституції України / Фото Amazing Ukraine
Дорогі українці, щиро вітаємо вас зі святом! Поважайте закони та свої обов'язки, але не давайте нікому порушувати власні права.