Украина стала независимой в 1991 году. Поэтому до 1996 года люди жили по Конституции Украинской Советской Социалистической Республики.

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Конституция имеет важное значение для нашего государства и людей. В ней записаны права и обязанности граждан. Документ также определяет то, что Украина – самостоятельная страна, чью территориальную целостность нельзя нарушать. Хотя с 2014 года у нас все-таки продолжается кровавая война. Российские войска нарушают все правила ведения боевых действий, ведь хотят стереть Украину с лица земли. Однако наши мужественные воины защищают украинские границы, как бы сложно не было.

По случаю Дня Конституции Украины LifeStyle 24 сделал подборку поздравлений в картинках. Поэтому отправьте их сегодня своим родным, близким и друзьям.

День Конституции Украины 2024: картинки поздравления

С Днем Конституции Украины / Фото klike.net

С Днем Конституции Украины / Фото klike.net

С Днем Конституции Украины / Фото "Люкс ФМ"

С Днем Конституции Украины / Фото "Люкс ФМ"

С Днем Конституции Украины / Фото art-shop.com.ua

С Днем Конституции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Конституции Украины / Фото Amazing Ukraine

С Днем Конституции Украины / Фото Etnosoft

С Днем Конституции Украины / Фото Etnosoft

С Днем Конституции Украины / Фото Amazing Ukraine

Дорогие украинцы, искренне поздравляем вас с праздником! Уважайте законы и свои обязанности, но не давайте никому нарушать собственные права.