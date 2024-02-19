Тоді українці вшанували давні традиції. Адже за часів Української Народної Республіки тризуб став не лише державним гербом, але й символом боротьби України за свободу та незалежність. Тому не дивно, що його заборонили у Радянському Союзі, пише LifeStyle 24.

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Історія тризуба

Історія тризуба сягає давніх часів. Зокрема, він вважався родовим знаком Рюриковичів. Символ передавався від покоління до покоління. Зображення тризуба можна було побачити на печатках, посуді, монетах, зброї та надгробках.

Крім того, тризуб був знакам князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь. Цікаво, що 24 червня 1991 року пройшов конкурс, метою якого було створення Державного герба. Серед великої кількості варіантів вибрали роботу історика Андрія Гречила та художника Івана Турецького. Адже саме вони зробили знак у стилі великого київського та новгородського князя.

Коли у листопаді 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка, потрібно було обрати державний герб. Зокрема, це питання підняли на спеціальній підготовчій комісії, яку ініціювала Центральна Рада. Михайло Грушевський, який її очолював, запропонував зробити гербом України золотий плуг на синьому фоні. Були й інші варіанти, однак комісія вирішила обрати тризуб.

Заборона тризуба у Радянському Союзі

Тризуб був зображений на емблемі українських націоналістів та символіці ОУН. Також знак можна було побачити на головних уборах, які носила Українська повстанська армія. Зокрема, йдеться про петлюрівки та мазепинки.

У Радянському Союзі тризуб заборонили. Адже комуністичний режим був категорично проти будь-яких проявів націоналізму. Справами про використання людьми знаку, зокрема, займався Комітет державної безпеки СРСР.