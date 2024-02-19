Тогда украинцы почтили древние традиции. Ведь во времена Украинской Народной Республики трезубец стал не только государственным гербом, но и символом борьбы Украины за свободу и независимость. Поэтому неудивительно, что его запретили в Советском Союзе, пишет LifeStyle 24.

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История трезубца

История трезубца достигает древних времен. В частности, он считался родовым знаком Рюриковичей. Символ передавался от поколения к поколению. Изображение трезубца можно было увидеть на печатях, посуде, монетах, оружии и надгробиях.

Кроме того, трезубец был знакам князя Владимира Великого, который окрестил Киевскую Русь. Интересно, что 24 июня 1991 года прошел конкурс, целью которого было создание Государственного герба. Среди большого количества вариантов выбрали работу историка Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого. Ведь именно они сделали знак в стиле великого киевского и новгородского князя.

Когда в ноябре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика, нужно было выбрать государственный герб. В частности, этот вопрос подняли на специальной подготовительной комиссии, которую инициировала Центральная Рада. Михаил Грушевский, который ее возглавлял, предложил сделать гербом Украины золотой плуг на синем фоне. Были и другие варианты, однако комиссия решила выбрать трезубец.

Запрет трезубца в Советском Союзе

Трезубец был изображен на эмблеме украинских националистов и символике ОУН. Также знак можно было увидеть на головных уборах, которые носила Украинская повстанческая армия. В частности, речь идет о петлюровках и мазепинках.

В Советском Союзе трезубец запретили. Ведь коммунистический режим был категорически против любых проявлений национализма. Делами об использовании людьми знака, в частности, занимался Комитет государственной безопасности СССР.