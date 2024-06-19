Велика вам подяка: щирі привітання з Днем фермера у віршах, прозі та картинках
Щороку 19 червня в Україні відзначається День фермера. Свято з'явилося досить недавно – його у 2020 році запровадив Президент Володимир Зеленський. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 2003 році, був прийнятий Закон про фермерське господарство.
Українські фермери не покладають рук навіть під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Поля заміновані, а деякі території постійно обстрілюються, тому працювати у таких умовах дуже важко. Однак наші люди продовжують садити різні культури, аби українці мали хороший врожай.
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З нагоди Дня фермера LifeStyle 24 підготував чудові привітання у прозі, віршах та картинках. Наша редакція вітає усіх причетних з професійним святом!
День фермера 2024: привітання у віршах та картинках
Я тебе з Днем фермера
Сьогодні вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Тішить нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство нехай твоє
Росте та розвивається,
І ваша продукція
На весь світ прославиться.
***
З Днем фермера вітаю,
Урожаїв добрих бажаю!
Земля нехай буде родючою,
Душа – щасливою.
***
Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Господь благословить!
Ми ж вас зі святом вітаємо,
Врожаїв вам бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід,
Щоб сіяли, орали,
Врожаї збирали!
***
З Днем фермера вітаю,
Врожаїв хороших бажаю!
Земля нехай буде родючою,
А удача – сліпучою!
Бажаю добробуту і достатку,
У господарстві – миру і порядку,
Бажаю радості та світла,
Теплом, любов’ю будь зігрітим!
***
Ти любиш землю, фермере,
Ти на ній живеш,
Ти знаєш, що посієш —
То потім пожнеш.
З Днем фермера
Сьогодні тебе вітаю,
На любов любов’ю
Земля нехай відповідає.
Нехай радує тебе
Багатий врожай,
Колос золотий
Хай обернеться в коровай.
Нехай колосяться ниви
Та цвітуть сади,
На землі своїй
Господарем будь ти.
День фермера 2024: привітання у прозі та картинках
Вітаю із Днем фермера! Бажаю тобі, щоб на ділянках колосився врожай, щоб у загонах стояла питома, щедра на м’ясо і сало худоба, щоб кури мчали й мчали, вовна на вівцях росла і росла, а всі фактори життя гарно впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі та міцного здоров’я!
***
Зі святом, славний фермере! Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і богатирського здоров'я. Нехай не буде шкідників на грядках. Нехай не буде паразитів у худоби. Нехай не буде конкурентів на ринку. Нехай не буде ворогів у житті. Любові тобі, добробуту і щастя.
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З Днем фермера! Будь багатою людиною в найширшому розумінні слова: бажаю багатства душі, багатства врожаю, багатства надій, багатства можливостей, багатства ідей, багатства фінансів. І нехай улюблене господарство дарує радість і дохід, а улюблена сім'я – щастя і натхнення.
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З Днем фермера, наші невтомні трудівники! Ваші руки творять дива, перетворюючи землю на джерело життя. Бажаю міцного здоров’я, щедрих врожаїв і родинного тепла. Нехай праця приносить радість і задоволення. Ви – справжні герої, які заслуговують на найвищу похвалу. Дякую вам!
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Дорогі фермери, щиро вітаю з професійним святом! Ваша відданість і праця забезпечують наші родини якісними продуктами. Бажаю здоров’я, добробуту та щедрих врожаїв. Нехай кожен день приносить плоди, а родини підтримують і надихають. Дякую вам за щоденну працю!