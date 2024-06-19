Украинские фермеры не покладают рук даже во время полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Поля заминированы, а некоторые территории постоянно обстреливаются, поэтому работать в таких условиях очень трудно. Однако наши люди продолжают сажать различные культуры, чтобы украинцы имели хороший урожай.
Читайте также Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные
По случаю Дня фермера LifeStyle 24 подготовил замечательные поздравления в прозе, стихах и картинках. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником!
День фермера 2024: поздравления в стихах и картинках
Я тебе з Днем фермера
Сьогодні вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Тішить нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство нехай твоє
Росте та розвивається,
І ваша продукція
На весь світ прославиться.
***
З Днем фермера вітаю,
Урожаїв добрих бажаю!
Земля нехай буде родючою,
Душа – щасливою.
С Днем фермера / Фото Joy Pup
***
Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Господь благословить!
Ми ж вас зі святом вітаємо,
Врожаїв вам бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід,
Щоб сіяли, орали,
Врожаї збирали!
***
З Днем фермера вітаю,
Врожаїв хороших бажаю!
Земля нехай буде родючою,
А удача – сліпучою!
Бажаю добробуту і достатку,
У господарстві – миру і порядку,
Бажаю радості та світла,
Теплом, любов’ю будь зігрітим!
С Днем фермера / Фото vitai.com.ua
***
Ти любиш землю, фермере,
Ти на ній живеш,
Ти знаєш, що посієш —
То потім пожнеш.
З Днем фермера
Сьогодні тебе вітаю,
На любов любов’ю
Земля нехай відповідає.
Нехай радує тебе
Багатий врожай,
Колос золотий
Хай обернеться в коровай.
Нехай колосяться ниви
Та цвітуть сади,
На землі своїй
Господарем будь ти.
День фермера 2024: поздравления в прозе и картинках
Поздравляю с Днем фермера! Желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в загонах стояла удельная, щедрая на мясо и сало скот, чтобы куры мчались и мчались, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни хорошо влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья!
***
С праздником, славный фермер! Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и старания, и способности, и желание способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и богатырского здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках. Пусть не будет паразитов у скота. Пусть не будет конкурентов на рынке. Пусть не будет врагов в жизни. Любви тебе, благополучия и счастья.
С Днем фермера / Фото vitai.com.ua
***
С Днем фермера! Будь богатым человеком в самом широком смысле слова: желаю богатства души, богатства урожая, богатства надежд, богатства возможностей, богатства идей, богатства финансов. И пусть любимое хозяйство дарит радость и доход, а любимая семья – счастье и вдохновение.
***
С Днем фермера, наши неутомимые труженики! Ваши руки творят чудеса, превращая землю в источник жизни. Желаю крепкого здоровья, щедрых урожаев и семейного тепла. Пусть труд приносит радость и удовольствие. Вы – настоящие герои, которые заслуживают наивысшей похвалы. Спасибо вам!
С Днем фермера / Фото AgroNews
***
Дорогие фермеры, искренне поздравляю с профессиональным праздником! Ваша преданность и труд обеспечивают наши семьи качественными продуктами. Желаю здоровья, благополучия и щедрых урожаев. Пусть каждый день приносит плоды, а семьи поддерживают и вдохновляют. Спасибо вам за ежедневный труд!