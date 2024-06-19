Украинские фермеры не покладают рук даже во время полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Поля заминированы, а некоторые территории постоянно обстреливаются, поэтому работать в таких условиях очень трудно. Однако наши люди продолжают сажать различные культуры, чтобы украинцы имели хороший урожай.

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По случаю Дня фермера LifeStyle 24 подготовил замечательные поздравления в прозе, стихах и картинках. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником!

День фермера 2024: поздравления в стихах и картинках

Я тебе з Днем фермера

Сьогодні вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Тішить нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство нехай твоє

Росте та розвивається,

І ваша продукція

На весь світ прославиться.

***

З Днем фермера вітаю,

Урожаїв добрих бажаю!

Земля нехай буде родючою,

Душа – щасливою.

С Днем фермера / Фото Joy Pup

***

Всіх, хто хліб для нас ростить,

Нехай Господь благословить!

Ми ж вас зі святом вітаємо,

Врожаїв вам бажаємо!

І здоров’я до ста літ,

Щоб не відали ви бід,

Щоб сіяли, орали,

Врожаї збирали!

***

З Днем фермера вітаю,

Врожаїв хороших бажаю!

Земля нехай буде родючою,

А удача – сліпучою!

Бажаю добробуту і достатку,

У господарстві – миру і порядку,

Бажаю радості та світла,

Теплом, любов’ю будь зігрітим!

С Днем фермера / Фото vitai.com.ua

***

Ти любиш землю, фермере,

Ти на ній живеш,

Ти знаєш, що посієш —

То потім пожнеш.

З Днем фермера

Сьогодні тебе вітаю,

На любов любов’ю

Земля нехай відповідає.

Нехай радує тебе

Багатий врожай,

Колос золотий

Хай обернеться в коровай.

Нехай колосяться ниви

Та цвітуть сади,

На землі своїй

Господарем будь ти.

День фермера 2024: поздравления в прозе и картинках

Поздравляю с Днем фермера! Желаю тебе, чтобы на участках колосился урожай, чтобы в загонах стояла удельная, щедрая на мясо и сало скот, чтобы куры мчались и мчались, шерсть на овцах росла и росла, а все факторы жизни хорошо влияли на стабильный и высокий доход. Оптимизма тебе, удачи и крепкого здоровья!

***

С праздником, славный фермер! Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и старания, и способности, и желание способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и богатырского здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках. Пусть не будет паразитов у скота. Пусть не будет конкурентов на рынке. Пусть не будет врагов в жизни. Любви тебе, благополучия и счастья.

С Днем фермера / Фото vitai.com.ua

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С Днем фермера! Будь богатым человеком в самом широком смысле слова: желаю богатства души, богатства урожая, богатства надежд, богатства возможностей, богатства идей, богатства финансов. И пусть любимое хозяйство дарит радость и доход, а любимая семья – счастье и вдохновение.

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С Днем фермера, наши неутомимые труженики! Ваши руки творят чудеса, превращая землю в источник жизни. Желаю крепкого здоровья, щедрых урожаев и семейного тепла. Пусть труд приносит радость и удовольствие. Вы – настоящие герои, которые заслуживают наивысшей похвалы. Спасибо вам!

С Днем фермера / Фото AgroNews

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Дорогие фермеры, искренне поздравляю с профессиональным праздником! Ваша преданность и труд обеспечивают наши семьи качественными продуктами. Желаю здоровья, благополучия и щедрых урожаев. Пусть каждый день приносит плоды, а семьи поддерживают и вдохновляют. Спасибо вам за ежедневный труд!