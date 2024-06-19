Українські фермери не покладають рук навіть під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Поля заміновані, а деякі території постійно обстрілюються, тому працювати у таких умовах дуже важко. Однак наші люди продовжують садити різні культури, аби українці мали хороший врожай.

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З нагоди Дня фермера LifeStyle 24 підготував чудові привітання у прозі, віршах та картинках. Наша редакція вітає усіх причетних з професійним святом!

День фермера 2024: привітання у віршах та картинках

Я тебе з Днем фермера

Сьогодні вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Тішить нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство нехай твоє

Росте та розвивається,

І ваша продукція

На весь світ прославиться.

***

З Днем фермера вітаю,

Урожаїв добрих бажаю!

Земля нехай буде родючою,

Душа – щасливою.

З Днем фермера / Фото Joy Pup

***

Всіх, хто хліб для нас ростить,

Нехай Господь благословить!

Ми ж вас зі святом вітаємо,

Врожаїв вам бажаємо!

І здоров’я до ста літ,

Щоб не відали ви бід,

Щоб сіяли, орали,

Врожаї збирали!

***

З Днем фермера вітаю,

Врожаїв хороших бажаю!

Земля нехай буде родючою,

А удача – сліпучою!

Бажаю добробуту і достатку,

У господарстві – миру і порядку,

Бажаю радості та світла,

Теплом, любов’ю будь зігрітим!

З Днем фермера / Фото vitai.com.ua

***

Ти любиш землю, фермере,

Ти на ній живеш,

Ти знаєш, що посієш —

То потім пожнеш.

З Днем фермера

Сьогодні тебе вітаю,

На любов любов’ю

Земля нехай відповідає.

Нехай радує тебе

Багатий врожай,

Колос золотий

Хай обернеться в коровай.

Нехай колосяться ниви

Та цвітуть сади,

На землі своїй

Господарем будь ти.

День фермера 2024: привітання у прозі та картинках

Вітаю із Днем фермера! Бажаю тобі, щоб на ділянках колосився врожай, щоб у загонах стояла питома, щедра на м’ясо і сало худоба, щоб кури мчали й мчали, вовна на вівцях росла і росла, а всі фактори життя гарно впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі та міцного здоров’я!

***

Зі святом, славний фермере! Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і богатирського здоров'я. Нехай не буде шкідників на грядках. Нехай не буде паразитів у худоби. Нехай не буде конкурентів на ринку. Нехай не буде ворогів у житті. Любові тобі, добробуту і щастя.

З Днем фермера / Фото vitai.com.ua

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З Днем фермера! Будь багатою людиною в найширшому розумінні слова: бажаю багатства душі, багатства врожаю, багатства надій, багатства можливостей, багатства ідей, багатства фінансів. І нехай улюблене господарство дарує радість і дохід, а улюблена сім'я – щастя і натхнення.

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З Днем фермера, наші невтомні трудівники! Ваші руки творять дива, перетворюючи землю на джерело життя. Бажаю міцного здоров’я, щедрих врожаїв і родинного тепла. Нехай праця приносить радість і задоволення. Ви – справжні герої, які заслуговують на найвищу похвалу. Дякую вам!

З Днем фермера / Фото AgroNews

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Дорогі фермери, щиро вітаю з професійним святом! Ваша відданість і праця забезпечують наші родини якісними продуктами. Бажаю здоров’я, добробуту та щедрих врожаїв. Нехай кожен день приносить плоди, а родини підтримують і надихають. Дякую вам за щоденну працю!