Фармацевти – це фахівці, які займаються виробництвом, зберіганням і вибором складу лікарських засобів. Вони можуть вести співпрацю з лабораторіями, заводами, фабриками та лікарнями. Привітаймо фармацевтів з професійним святом красивими картинками, які зібрав 24 Канал.
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На державному рівні свято встановив другий президент України Леонід Кучма у 1999 році. Це відбулося на підтримку ініціативи МОЗу, щоб відзначити вагому роль фармацевтів в охороні здоров'я населення.
Картинки-привітання з Днем фармацевта
День фармацевта 2023 / Фото Vitannya.in.ua
День фармацевта 2023 / Фото Vitannya.in.ua
З Днем фармацевта 2023 / Фото Pharmatechexpo.com.ua
День фармацевта 2023 / Фото Радіо "Трек"
З Днем фармацевта 2023 / Фото Ukr.media
День фармацевта 2023 / Фото ЛДМУ
З Днем фармацевта 2023 / Фото Meta.ua
З Днем фармацевта 2023 / Фото "Телеграф"
День фармацевта 2023 / Фото Радіо "Максимум"
День фармацевта 2023 / Фото БМР