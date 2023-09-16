Фармацевты – это специалисты, занимающиеся производством, хранением и выбором состава лекарственных средств. Они могут сотрудничать с лабораториями, заводами, фабриками и больницами. Давайте поздравим фармацевтов с профессиональным праздником красивыми картинками, которые собрал 24 Канал.
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На государственном уровне праздник установил второй президент Украины Леонид Кучма в 1999 году. Это произошло в поддержку инициативы Минздрава, чтобы отметить важную роль фармацевтов в здравоохранении населения.
Картинки-поздравления с Днем фармацевта
День фармацевта 2023 года / Фото Vitannya.in.ua
День фармацевта 2023 года / Фото Vitannya.in.ua
С Днем фармацевта 2023 года / Фото Pharmatechexpo.com.ua
День фармацевта 2023 / Фото Радио "Трек"
С Днем фармацевта 2023 года / Фото Ukr.media
День фармацевта 2023 / Фото ЛГМУ
С Днем фармацевта 2023 года / Фото Meta.ua
С Днем фармацевта 2023 / Фото "Телеграф"
День фармацевта 2023 / Фото Радио "Максимум"
День фармацевта 2023 / Фото СМР