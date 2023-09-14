Всегда праздник Покрова отмечали в одну дату с Днем защитников и защитниц, а также с Днем украинского казачества. Больше так не будет. Что изменится и когда христиане будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году – знает 24 Канал.

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Когда Покровы в 2023 году: новая дата

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года. То есть большинство постоянных праздников, которые отмечают католики и православные, будут перенесены на две недели раньше.

Раньше праздник Покрова имел неизменную дату – 14 октября, но отныне будем отмечать это событие 1 октября.

История праздника ведет начало еще с Х века. По преданию, во время атаки на Константинополь, жители города пришли в церковь и начали молиться к Матери Божьей о спасении от врагов. В этот момент возле святыни появилась сама Дева Мария вместе с ангелами, учениками Иисуса Христа и пророками. Она накрыла город своим омофором (нарядом), таким образом, спасая его.