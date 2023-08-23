Відзначаємо День Державного Прапора України: патріотичні привітання у прозі та віршах
День Державного Прапора України кожного року відзначають в один і той самий день – 23 серпня. Ним вшановується важливий національний символ – український стяг.
На державному рівні свято встановив указом тодішній президент Леонід Кучма у 2004 році. Згодом деякі доповнення вніс Віктор Ющенко. Вони стосувалися підняття прапора в цей день та проведення різних заходів. Привітати своїх рідних і знайомих з Днем державного прапора можна віршами й прозою, підготовленими 24 Каналом.
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, синьо-жовтий прапор став справжнім символом боротьби українського народу за незалежність. Його розгортали в різних країнах світу, як знак підтримки нашої держави. Пам'ятаймо, якою ціною нам дається свобода та підтримуймо Збройні Сили України.
Привітання з Днем Державного Прапора України у прозі
З Днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.
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Від щирого серця вітаю Вас із визначним святом – Днем Державного Прапору України! Український народ зробив свій історичний вибір – бути Україні незалежною і суверенною державою! Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування: окупацію ворогом, який хоче забрати найголовніше – нашу волю та свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху – це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє.
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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України, щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.
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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю щастя, добра і миру! Нехай завжди гордо майорить над усією Україною жовто-блакитний стяг волі та єдності!
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Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу. З Днем Прапора України!
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Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України – Державний Прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях коли звучить Державний Гімн і майорить Державний Прапор. Шануймо те, що нас об’єднує! З Днем Державного Прапора, Україно!
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23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної й могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!
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Будьмо згуртованими та небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!
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Свій прапор – свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав. Нехай його двоколірні переливи ніколи не зникнуть. Нехай він гордо майорить в височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райдужних змін. Зі святом, дорогі краяни! З Днем прапора!
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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
Привітання з Днем Державного Прапора України у картинках
Прапор – це державний символ
Він є в кожної держави;
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маємо:
Синє – небо, жовте – жито;
Прапор цей оберігаємо,
Він – святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаємо гордо,
Ми з ним дужі та єдині,
Ми навіки вже – народом,
Українським, в Україні.
***
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
***
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
***
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
***
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Яке патріотичне це свято –
Прапора України день!
Громадян всієї країни я вітаю,
Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.
Хай країна росте і процвітає,
Будуть жителі щасливими завжди,
Хай радість і надія прибувають,
Втечуть вдалину печалі й біди.
***
Прапор України в небі майорить,
Даруючи народу золото й блакить.
Це стяг моєї Батьківщини,
Це символ вільної країни.
Нехай цей прапор нас єднає,
На мир країну благословляє.
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.
***
Що може для народу бути важливіше,
зберегти честь прапора крізь століття?
І нехай віхи історії країни столітньої
Теж знайдуть місця під прапором назавжди.
У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.
І золото полів країни безбережної,
кожен колос – нами він вирощений,
І половина – із кольором неба ніжним, –
Під нашим прапором наш народ благословенний!
***
Стигла нива, небо синє –
Ніде ні хмарини.
То картина особлива –
Прапор України.
Працю й мир символізує
Цей шедевр художній,
Світ реальний, що існує –
Зрозуміє кожний.
Це просте і зрозуміле
Не вмре, не загине.
Світе тихий, краю милий!
Моя Україно!
Доля гіркою бувала:
Й вороги, й братове
Нам нав'язували гасла
Хижості та крові.
Пронесімо ж прапор мирний
Гідно і завзято,
Україні рідній вірність
Збережімо свято!