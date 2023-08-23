На державному рівні свято встановив указом тодішній президент Леонід Кучма у 2004 році. Згодом деякі доповнення вніс Віктор Ющенко. Вони стосувалися підняття прапора в цей день та проведення різних заходів. Привітати своїх рідних і знайомих з Днем державного прапора можна віршами й прозою, підготовленими 24 Каналом.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, синьо-жовтий прапор став справжнім символом боротьби українського народу за незалежність. Його розгортали в різних країнах світу, як знак підтримки нашої держави. Пам'ятаймо, якою ціною нам дається свобода та підтримуймо Збройні Сили України.

Привітання з Днем Державного Прапора України у прозі

З Днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.

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Від щирого серця вітаю Вас із визначним святом – Днем Державного Прапору України! Український народ зробив свій історичний вибір – бути Україні незалежною і суверенною державою! Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування: окупацію ворогом, який хоче забрати найголовніше – нашу волю та свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху – це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє.

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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України, щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.

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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю щастя, добра і миру! Нехай завжди гордо майорить над усією Україною жовто-блакитний стяг волі та єдності!

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Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу. З Днем Прапора України!

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Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України – Державний Прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях коли звучить Державний Гімн і майорить Державний Прапор. Шануймо те, що нас об’єднує! З Днем Державного Прапора, Україно!

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23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної й могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!

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Будьмо згуртованими та небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!

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Свій прапор – свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав. Нехай його двоколірні переливи ніколи не зникнуть. Нехай він гордо майорить в височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райдужних змін. Зі святом, дорогі краяни! З Днем прапора!

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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Привітання з Днем Державного Прапора України у картинках

Прапор – це державний символ

Він є в кожної держави;

Це для всіх – ознака сили,

Це для всіх – ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маємо:

Синє – небо, жовте – жито;

Прапор цей оберігаємо,

Він – святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаємо гордо,

Ми з ним дужі та єдині,

Ми навіки вже – народом,

Українським, в Україні.

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

***

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

***

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

***

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Яке патріотичне це свято –

Прапора України день!

Громадян всієї країни я вітаю,

Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

Хай країна росте і процвітає,

Будуть жителі щасливими завжди,

Хай радість і надія прибувають,

Втечуть вдалину печалі й біди.

***

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне –

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині – жито,

По горі – блакить.

Прапор наш – не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині – хліб.

***

Що може для народу бути важливіше,

зберегти честь прапора крізь століття?

І нехай віхи історії країни столітньої

Теж знайдуть місця під прапором назавжди.

У нашому прапорі – вся душа народу,

Його тепло в найкрасивіших тонах,

Тут дихає наша українська природа,

Тут чари, що не розкрити в словах.

І золото полів країни безбережної,

кожен колос – нами він вирощений,

І половина – із кольором неба ніжним, –

Під нашим прапором наш народ благословенний!

***

Стигла нива, небо синє –

Ніде ні хмарини.

То картина особлива –

Прапор України.

Працю й мир символізує

Цей шедевр художній,

Світ реальний, що існує –

Зрозуміє кожний.

Це просте і зрозуміле

Не вмре, не загине.

Світе тихий, краю милий!

Моя Україно!

Доля гіркою бувала:

Й вороги, й братове

Нам нав'язували гасла

Хижості та крові.

Пронесімо ж прапор мирний

Гідно і завзято,

Україні рідній вірність

Збережімо свято!