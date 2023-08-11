Православна церква України та УГКЦ з 1 вересня офіційно переходять на новий календар, пише 24 Канал. Дати релігійних свят змістяться на 13 днів вперед.
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Новий церковний календар
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного Хреста Господнього;
- 17 вересня – Святої мучениці Софія і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;
- 26 вересня – Переставлення святого апостола і євангеліста Йоана Богослова;
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
- 26 жовтня – Святого Димитрія Мироточця;
Листопад
- 8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – Андрія Первозванного;
Грудень
- 6 грудня – Святого Миколая Чудотворця;
- 9 грудня – День святої Анни;
- 24 грудня – Навечір’я Різдва Христового;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;
- 31 грудня – Преподобної Меланії.