Православна церква України та УГКЦ з 1 вересня офіційно переходять на новий календар, пише 24 Канал. Дати релігійних свят змістяться на 13 днів вперед.

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Новий церковний календар

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного Хреста Господнього;

17 вересня – Святої мучениці Софія і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;

26 вересня – Переставлення святого апостола і євангеліста Йоана Богослова;

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня – Святого Димитрія Мироточця;

Листопад

8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – Андрія Первозванного;

Грудень