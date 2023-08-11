Православная церковь Украины и УГКЦ с 1 сентября официально переходят на новый календарь, пишет 24 Канал. Даты религиозных праздников сместятся на 13 дней вперед.

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Новый церковный календарь

Сентябрь

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня;
  • 17 сентября – Святой мученицы София и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;
  • 26 сентября – Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

Октябрь

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
  • 26 октября – Святого Димитрия Мироточца;

Ноябрь

  • 8 ноября – Собор святого архистратига Михаила;
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 30 ноября – Андрея Первозванного;

Декабрь

  • 6 декабря – Святого Николая Чудотворца;
  • 9 декабря – День святой Анны;
  • 24 декабря – Вечере Рождества Христова;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;
  • 31 декабря – Преподобной Мелании.