Православная церковь Украины и УГКЦ с 1 сентября официально переходят на новый календарь, пишет 24 Канал. Даты религиозных праздников сместятся на 13 дней вперед.

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Новый церковный календарь

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня;

17 сентября – Святой мученицы София и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;

26 сентября – Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

26 октября – Святого Димитрия Мироточца;

Ноябрь

8 ноября – Собор святого архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – Андрея Первозванного;

Декабрь