К слову, с 1 сентября, в связи с переходом Украинской Греко-Католической Церкви в Украине, возникла необходимость обновить церковный календарь. Подробнее обо всех религиозных праздниках сентября 2023 года – читайте в материале 24 Канала.

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Важнейшие церковные праздники сентября 2023 года

Заметьте, 11 сентября, в день памяти о казни Иоанна Крестителя состоится строгий однодневный пост. А Рождество Богородицы входит в список 12 важнейших праздников после Пасхи и считается праздником матерей и женщин. В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 14 сентября, вспоминают обретение креста, на котором распяли Иисуса Христа.

8 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;

9 сентября – суббота перед Воздвижением;

12 сентября – Предание праздника Рождества Богородицы;

14 сентября – Всемерное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

16 сентября – По Воздвижению. Святой великомученицы Евфимии Всевальной;

17 сентября – Святой мученицы София и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любовь;

23 сентября – зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

26 сентября – переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

30 сентября – Святого священномученика Григория, епископа Армении.