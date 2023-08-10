10 мая христиане восточного обряда чтят память апостолов от 70 – Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. По преданию они стали диаконами по выбору 12 апостолов и погибли за веру, пишет 24 Канал.

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В течение длительного времени апостол Прохор сопровождал апостола Павла. Последний сделал Прохора епископом Никомидии. После Успения Пресвятой Богородицы Прохор находился на острове Патмос. Вернувшись в Никомидию, он продолжил строить там Церковь, а погиб в Антиохии.

Апостол Никанор одним из первых испытал на себе последствия гонений на христиан. В тот же день вместе с ним был убит святой великомученик архидиакон Стефан.

Апостол Тимон служил как епископ в Бастории. За верность христианству его решили распять вниз головой.

Апостол Пармен проповедовал в Македонии. Согласно одной версии, он умер от болезни, но другие рассказы говорят, что он был убит во время периода гонений на христиан.

День ангела 10 августа празднуют Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан, Арина, Илона, Богдана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено сплетничать и начинать конфликты.

Сегодняшний день неблагоприятен для покупок.

Нельзя заниматься вышиванием, вязкой и другим рукоделием.

Этот день считался неудачным для свадьбы.

Приметы на 10 августа

На восходе солнца мерцают звезды – будет дождь через три дня.

Муравьи будут большими муравейниками – до холодной зимы.

Облака плывут высоко – будет теплая погода.

Многие росы на траве утром – ждите солнечного дня.



Всемирный день львов / Фото Pixabay

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