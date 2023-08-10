10 травня християни східного обряду вшановують пам'ять апостолів від 70 – Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. За переказами, вони стали дияконами за вибором 12 апостолів та загинули за віру, пише 24 Канал.

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Протягом тривалого часу апостол Прохор супроводжував апостола Павла. Останній зробив Прохора єпископом Никомидії. Після Успіння Пресвятої Богородиці, Прохор перебував на острові Патмос. Повернувшись до Никомидії, він продовжив розбудовувати там Церкву, а загинув в Антиохії.

Апостол Никанор одним з перших відчув на собі наслідки гонінь на християн. В той же день разом із ним був вбитий святий великомученик архидиякон Стефан.

Апостол Тимон служив як єпископ у Басторії. За вірність християнству його вирішили розіпнути вниз головою.

Апостол Пармен проповідував в Македонії. Згідно однієї версії, він помер від хвороби, але інші розповіді говорять, що його вбили під час періоду гонінь на християн.

День ангела 10 серпня святкують Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Аріна, Ілона, Богдана.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено пліткувати та починати конфлікти.

Сьогоднішній день несприятливий для покупок.

Не можна займатися вишиванням, в'язанням та іншим рукоділлям.

Цей день вважався невдалим для весілля.

Прикмети на 10 серпня

На сході сонця мерехтять зірки – буде дощ через три дні.

Мурахи будуть великі мурашники – до холодної зими.

Хмари пливуть високо – буде тепла погода.

Багато роси на траві зранку – чекайте на сонячний день.



Всесвітній день левів / Фото Pixabay

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