Врахуйте, що ім'я має гармонійно перегукуватися із прізвищем. Тож краще орієнтуватися на власну ситуацію, ніж на віяння моди. Втім, 24 Канал пропонує вам кілька красивих імен, які захочеться використати для новонародженої дівчинки.

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Чарівні імена для дівчаток

Аврора – красиве жіноче ім'я з римським корінням. На українську мову перекладається як "світанок", а саме слово "aura" значить "досвітній вітерець". Так називалася богиня ранкової зорі, котра забезпечувала людей денним світлом.

Є ще один варіант, як з'явилася Аврора. Дехто вважає, що в основі імені – латинські слова "aurum" і "hora", що мають значення "золота пора" або "золотий час".

Дослідники схильні вважати, що Кароліна походить від латинізованої форми імені Карл, що з давньонімецької мови означає "людина", "чоловік". Після правління Карла Великого ім'я стало синонімом слова "король". Відповідно Кароліна стало означати "королева".

За однією з версій походження, Ліна – давньогрецьке ім'я від засновника міста Лінос, який був сином Аполлона. Інші кажуть, що ім'я сформувалося від латинського слова "сирена". А от араби переконані, що вперше ім'я почали використовувати саме їхній народ. Там воно тлумачиться: "гарна, як пальма".

Злата вважається слов'янським іменем з давнім єврейським корінням. Подейкують, що воно з'явилося ще у раннє Середньовіччя. На івриті звучало як "голда" та означало "золото". Є така думка, що ім'я виникло у Давній Греції з таким самим значенням "золотко".

Аделіна утворилась від імені Adela з давньогерманської мови. Воно утворене з 2 частинок: "adal" і "heyd", які разом означають "шляхетний стан". А от з татарської Аделіну трактують як "непорочна", "благочестива".