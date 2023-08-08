У питанні вибору імені для дитини, є місце для творчості. Тут усе залежить від вашої фантазії. Цікаво, які вподобання характерні жителям Кривого Рогу.

До теми 8 небанальних імен для хлопчиків: перелік із "родзинкою"

Які імена обирали дітям у Кривому Розі

Загалом за перших 6 місяців 2023 року у Кривому Розі з'явилося 1119 немовлят. З них – 11 дівчаток та 22 хлопчики.

Деякі батьки вирішили не експериментувати зайвий раз та давали своїм діткам цілком поширені та звичайні імена. Таке бажання має місце бути, адже не всім до душі екзотика.

Наприклад, хлопчиків називали Богдан, Федір, Микола, Єгор, Данило, Марк, Михайло, Максим, Олександр,

називали Богдан, Федір, Микола, Єгор, Данило, Марк, Михайло, Максим, Олександр, А от у виборі імен для дівчаток були такі вподобання, як Поліна, Мілана, Валерія, Марина.

Інші мами й тати цінують винятковість для немовлят. Хочуть підкреслити їхню індивідуальність цікавими та небанальними іменами. І вони дуже красиво звучать та приємні вуху.

Зокрема, йдеться про жіночі імена Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валія, Муна, Аюна, Іуліанія, Сафіє, Мануна, Наріна, Менуха-Рахель.

Не оминула боком ця тенденція й хлопчиків. Поширеними чоловічими незвичайними іменами були Тит, Амір, Аділє, Кай, Данай, Ніл, Одін, Десмонд, Алан, Фаддей, Аділь, Леві, Авель, Домінік, Тихон-Леон.