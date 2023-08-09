Учтите, что имя должно гармонично перекликаться с фамилией. Так что лучше ориентироваться на собственную ситуацию, чем на веяния моды. Впрочем, 24 Канал предлагает вам несколько красивых имён, которые захочется использовать для новорожденной девочки.

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Очаровательные имена для девочек

Аврора – красивое женское имя с римскими корнями. На украинский язык переводится как "рассвет", а само слово "aura" означает "рассветный ветерок". Так называлась богиня утренней звезды, которая снабжала людей дневным светом.

Есть еще один вариант, как появилась Аврора. Некоторые считают, что в основе имени – латинские слова "aurum" и "hora", имеющие значение "золотая пора" или "золотое время".

Исследователи склонны считать, что Королина происходит от латинизированной формы имени Карл, что из древнегерманского языка означает "человек", "муж". После правления Карла Великого имя стало синонимом слова "король". Соответственно Каролина стало означать "королева".

По одной из версий происхождения, Лина – древнегреческое имя от основателя города Линоса, который был сыном Аполлона. Другие говорят, что имя сформировалось от латинского слова "сирена". А вот арабы убеждены, что впервые имя стали использовать именно их народ. Там оно толкуется: "красивая, как пальма".

Злато считается славянским именем с древними еврейскими корнями. Говорят, что оно появилось еще в раннее Средневековье. На иврите звучало как "голда" и означало "золото". Есть такое мнение, что имя возникло в Древней Греции с таким же значением "золотко".

Оделина образовалась от имени Adela по древнегерманскому языку. Оно образовано из 2 частиц: "adal" и "heyd", которые вместе означают "благородное состояние". А вот из татарской Аделину трактуют как "непорочная", "благочестивая".