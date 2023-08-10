До слова, з 1 вересня, у зв'язку з переходом Української Греко-Католицької Церкви в Україні, з'явилася потреба оновити церковний календар. Детальніше про всі релігійні свята вересня 2023 року – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Найважливіші церковні свята вересня 2023 року

Зауважте, 11 вересня, у день пам'яті про страту Івана Хрестителя відбудеться строгий одноденний піст. А Різдво Богородиці входить до списку 12 найважливіших свят після Великодня і вважається святом матерів та жінок. У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 14 вересня, згадують віднайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

8 вересня – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії;

9 вересня – Субота перед Воздвиженням;

12 вересня – Віддання свята Різдва Богородиці;

14 вересня – Всемірне Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

16 вересня – По Воздвиженні. Святої великомучениці Євфимії всехвальної;

17 вересня – Святої мучениці Софія і трох її дочок: Віри, Надії і Любов;

23 вересня – Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана;

26 вересня – Переставлення святого апостола і євангелиста Йоана Богослова;

30 вересня – Святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії.