На государственном уровне праздник установил указом президент Леонид Кучма в 2004 году. Впоследствии некоторые дополнения внес Виктор Ющенко. Они касались поднятия флага в этот день и проведения различных мероприятий. Поздравить своих родных и знакомых с Днем государственного флага можно стихами и прозой, подготовленными 24 Каналом.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину сине-желтый флаг стал настоящим символом борьбы украинского народа за независимость. Его разворачивали в разных странах мира как знак поддержки нашего государства. Помним, какой ценой нам дается свобода и поддерживаем Вооруженные Силы Украины.

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины в прозе

С Днем флага Украины! Пусть в этот день проснется дух украинского народа. Желаю здоровья стального и патриотизма, успехов в осуществлении добрых дел и счастья, постоянной любви и уважения, благополучия и оптимистического настроения.

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От всего сердца поздравляю Вас с выдающимся праздником – Днем Государственного Флага Украины! Украинский народ сделал свой исторический выбор – быть Украине независимым и суверенным государством! Сегодня наша страна, весь украинский народ проходит через тяжелое испытание: оккупацию врагом, который хочет забрать самое главное – нашу свободу и свободу. Преодолевая трудности, отстаивая независимость и неприкосновенность территорий, мы понимаем, что главная ценность и цель избранного нами пути – это мирное небо, счастливые семьи и светлое будущее.

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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Украины. Государственный флаг – это символ духа и свободы нашей страны. Это символ всех главных этапов и свершений, которые произошли на протяжении всех лет независимой Украины. Позвольте поздравить вас с таким хорошим праздником и пожелать каждой семье нашей независимой Украины, счастья, здоровья и веры в лучшее будущее нашего государства.

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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Желаю счастья, добра и мира! Пусть всегда гордо развевается над всей Украиной желто-голубой флаг воли и единства!

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Флаг нашей страны несет ее историю. Столь много всего в двух цветных полосах. Это и верность, и мужество наших граждан. Их откровенность и честность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше государство. С Днем Флага Украины!

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Сегодня мы чествуем один из главных национальных символов Украины – Государственный Флаг, являющийся олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный Гимн и развевается Государственный Флаг. Давайте чтим то, что нас объединяет! С Днем Государственного Флага, Украина!

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23 августа, в канун Дня независимости, мы чествуем один из трех символов суверенитета нашего государства – Государственный Флаг Украины. Сине-желтый флаг олицетворяет нашу независимость, является исторической памятью и гордостью народа. Желаю согласия, сил и вдохновения, успехов в работе во благо нашей страны! Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной, свободной, неделимой и могущественной Украины. Мира и процветания нашему Государству!

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Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земле. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучше и достойнее. Давайте полагаемся на успех наших совместных действий и активное сотрудничество, которые объединяют и укрепляют нас. С Днем Государственного Флага Украины!

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Свое знамя – свой символ, свой особый маяк среди множества государств. Пусть его двухцветные переливы никогда не исчезнут. Пусть он гордо развевается в возвышенности, ловя только попутный ветер больших и радужных перемен. С праздником, дорогие земляки! С Днем флага!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

Поздравления с Днем Государственного Флага Украины в картинках

Флаг – это государственный символ

Он есть у каждого государства;

Это для всех – признак силы,

Это для всех – признак славы.

Сине-желтый флаг есть:

Синее – небо, желтое – рожь;

Флаг этот оберегаем,

Он – святыня, знают дети.

Флаг свой поднимаем гордо,

Мы с ним сильные и единственные,

Мы навеки уже – народом,

Украинским, в Украине.

***

Государственный флаг Украины –

Это флаг из двух продольных полос.

Он символ свободного человека,

В нем украинский дух!

В синем – небо Родины,

Его бескрайность и голубизна,

И выше его, Украина,

Пусть песня нации улетает!

В желтом цвете – колосья,

Богатство нашей земли.

Чтобы в изобилии всем жилось,

И в людном городе, и в деревне.

Пусть он нас всегда объединяет,

Его с гордостью несут.

А мир, увидев, узнает:

Под знаменем Украинцы идут!

***

День Государственного флага отмечаем,

Гордится Украина флагом, мы все это знаем.

Мы приветствуем дорогую Родину нашу,

Цвети, пой и только лучше!

Мы желаем украинцам удачи и побед,

Чтобы не было проблем и несогласий.

Желаем Украине милей процветать,

И счастья-радости узнать.

***

Синий, как море, как день, золотой

С неба и солнца наш флаг ясен.

Родной наш флаг высоко несем!

Пусть он, прославленный, цветет всем!

Взгляните, на нем васильки цветут,

Взгляните, ржи в нем золото льют.

Из ржи и васильков наш флаг ясен.

С неба и солнца, как весенний день.

***

Это флаг – свободной страны,

Это флаг – города и села,

Это знамя моей Родины,

И в нем вечности добра.

Он развевается, как синее небо,

Безоблачный – символ добра,

А желтый – золотые колосья,

Отражение веры и тепла.

И он, возвеличится над нами,

Показывая верный путь,

Голубым и желтым цветами,

На небе и своих полях.

***

Какой патриотический этот праздник –

День флага Украины!

Граждан всей страны я поздравляю,

Пусть на их лицо не упадет тень.

Пусть страна растет и процветает,

Будут жители счастливы всегда,

Пусть радость и надежда прибывают,

Убегут вдаль печали и беды.

***

Флаг Украины в небе развевается,

Даря народу золото и голубизна.

Это знамя моей Родины,

Это символ свободной страны.

Пусть это знамя нас объединит,

В мир страну благословляет.

***

Небеса голубые

Сияют из глубины,

А пшеничные и ржаные

Мерцают поля.

Образ этот не побледнеет,

Хоть минует жатва.

Это знамя родное –

Злото и синева.

Флаг наш, как лето,

В солнце развевается.

По долине – рожь,

По горе – голубизна.

Флаг наш – не битва,

Не ружейная дробь:

По горе молитва,

По долине – хлеб.

***

Что может быть для народа важнее,

сохранить честь флага через столетие?

И пусть вехи истории страны столетней

Также найдут места под флагом навсегда.

В нашем флаге – вся душа народа,

Его тепло в самых красивых тонах,

Здесь дышит наша украинская природа,

Здесь волшебство, что не раскрыть в словах.

И золото полей страны безбрежной,

каждый колос – нами он выращен,

И половина – с цветом неба нежным, –

Под нашим флагом наш народ благословен!

***

Спелая нива, небо синее

Нигде нет облака.

Это картина особенная –

Флаг Украины.

Труд и мир символизирует

Этот шедевр художественный,

Мир реальный, что существует –

Поймет каждый.

Это простое и понятное

Не умрет, не погибнет.

Свет тихий, края милый!

Моя Украина!

Судьба горькой бывала:

И враги, и братья

Нам навязывали лозунги

Хищности и крови.

Пронесем же флаг мирный

Достойно и упорно,

Украине родной верность

Сохраним праздник!