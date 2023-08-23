Сьогодні – День Державного Прапора України: картинки-привітання до важливої дати
Синьо-жовтий прапор є одним із трьох державних символів України, разом із гербом і гімном. Під національним стягом нашу країну представляють дипломати, співаки, футболісти, політики. Що ще відомо про прапор?
В історії України вперше згадали про поєднання синього й жовтого кольорів у 1256 році. Це якраз був День заснування Львова. На гербі міста Лева також можна побачити жовтого лева на блакитному фоні. У народі кажуть, що синій колір означає чисте чисте небо, а жовтий – золоте пшеничне поле. Привітання у картинках з Днем Державного Прапора України – підготував 24 Канал.
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Привітання з Днем Державного Прапора України: картинки
З Днем Державного Прапора / Фото Joy Pup
День Прапора України 2023 / Фото "Телеграф"
З Днем Прапора України / Фото з фейсбуку
День Прапора України 2023 / Фото Milforest
З Днем Прапора України / Фото Радіо "Максимум"
День Прапора України 2023 / Фото АПУ
З Днем Прапора / Фото Biloberizka.otg
День Прапора України 2023 / Фото
З Днем Прапора України / Фото "Ліза"
З Днем Прапора України / Фото "Ліза"