В історії України вперше згадали про поєднання синього й жовтого кольорів у 1256 році. Це якраз був День заснування Львова. На гербі міста Лева також можна побачити жовтого лева на блакитному фоні. У народі кажуть, що синій колір означає чисте чисте небо, а жовтий – золоте пшеничне поле. Привітання у картинках з Днем Державного Прапора України – підготував 24 Канал.

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Привітання з Днем Державного Прапора України: картинки



З Днем Державного Прапора / Фото Joy Pup



День Прапора України 2023 / Фото "Телеграф"



З Днем Прапора / Фото ПМР



З Днем Прапора України / Фото з фейсбуку



День Прапора України 2023 / Фото Milforest



З Днем Прапора України / Фото Радіо "Максимум"



З Днем Прапора / Фото УНІАН



День Прапора України 2023 / Фото АПУ



З Днем Прапора / Фото Biloberizka.otg



День Прапора України 2023 / Фото



З Днем Прапора України / Фото "Ліза"



З Днем Прапора України / Фото "Ліза"



З Днем Прапора України / Фото БСР