В истории Украины впервые упомянули о сочетании синего и желтого цветов в 1256 году. Это был День основания Львова. На гербе города Льва можно увидеть желтого льва на голубом фоне. В народе говорят, что синий цвет означает чистое небо, а желтый – золотое пшеничное поле. Поздравления в картинках с Днем Государственного Флага Украины – подготовил 24 Канал.

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Поздравления с Днем Государственного Флага Украины: картинки


С Днем Государственного Знамени / Фото Joy Pup


День Флага Украины 2023 / Фото "Телеграф"


С Днем Знамени / Фото ПМР


С Днем Флага Украины / Фото из фейсбука


День Флага Украины 2023 / Фото Milforest


С Днем Флага Украины / Фото Радио "Максимум"


С Днем Знамени / Фото УНИАН


День Флага Украины 2023 / Фото АЮУ


С Днем Знамени / Фото Biloberizka.otg


День Флага Украины 2023 / Фото


С Днем Флага Украины / Фото "Лиза"


С Днем Флага Украины / Фото "Лиза"


С Днем Флага Украины / Фото БСР