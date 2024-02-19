Патріотичні картинки-привітання з Днем Державного герба України
Сьогодні відзначається День Державного герба України. Адже саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України встановила тризуб Малим гербом України.
Він вважається символом нашої країни разом з Державним прапором України та Державним Гімном України. Тризуб – це про вікову боротьбу українців за свободу та незалежність. Вона триває і досі, адже у 2014 році почалася війна Росії проти України.
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До Дня Державного герба України LifeStyle 24 публікує добірку привітань у картинках. Українці, не втрачаймо силу духу, аби побороти споконвічного ворога – росіян.
Зі святом!
Слава Україні! Героям Слава!
День Державного герба України: привітання у картинках