Он считается символом нашей страны вместе с Государственным флагом Украины и Государственным гимном Украины. Трезубец – это о вековой борьбе украинцев за свободу и независимость. Она продолжается до сих пор, ведь в 2014 году началась война России против Украины.
Актуально Праздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные
Ко Дню Государственного герба Украины LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках. Украинцы, не теряем силу духа, чтобы побороть извечного врага – россиян.
С праздником!
Слава Украине! Героям Слава!
День Государственного герба Украины: поздравления в картинках
Государственный герб Украины / Фото Depositphotos
Государственный герб Украины / Фото online.ua
Государственный герб Украины / Фото online.ua
Государственный герб Украины / Фото Pinterest
Государственный Герб Украины / Фото sanschool.dn.ua
Государственный герб Украины / Фото Pinterest
Государственный герб Украины / Фото "Рудана"
Государственный герб Украины / Фото Министерство обороны Украины
Государственный герб Украины / Фото Freepik
Государственный герб Украины / Фото Pinterest