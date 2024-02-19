Він вважається символом нашої країни разом з Державним прапором України та Державним Гімном України. Тризуб – це про вікову боротьбу українців за свободу та незалежність. Вона триває і досі, адже у 2014 році почалася війна Росії проти України.
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До Дня Державного герба України LifeStyle 24 публікує добірку привітань у картинках. Українці, не втрачаймо силу духу, аби побороти споконвічного ворога – росіян.
Зі святом!
Слава Україні! Героям Слава!
День Державного герба України: привітання у картинках
Державний герб України / Фото Depositphotos
Державний герб України / Фото online.ua
Державний герб України / Фото online.ua
Державний герб України / Фото Pinterest
Державний Герб України / Фото sanschool.dn.ua
Державний герб України / Фото Pinterest
Державний герб України / Фото "Рудана"
Державний герб України / Фото Міністерство оборони України
Державний герб України / Фото Freepik
Державний герб України / Фото Pinterest