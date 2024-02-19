Він вважається символом нашої країни разом з Державним прапором України та Державним Гімном України. Тризуб – це про вікову боротьбу українців за свободу та незалежність. Вона триває і досі, адже у 2014 році почалася війна Росії проти України.

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До Дня Державного герба України LifeStyle 24 публікує добірку привітань у картинках. Українці, не втрачаймо силу духу, аби побороти споконвічного ворога – росіян.

Зі святом!

Слава Україні! Героям Слава!

День Державного герба України: привітання у картинках

Державний герб України / Фото Depositphotos

Державний герб України / Фото online.ua

Державний герб України / Фото online.ua

Державний герб України / Фото Pinterest

Державний Герб України / Фото sanschool.dn.ua

Державний герб України / Фото Pinterest

Державний герб України / Фото "Рудана"

Державний герб України / Фото Міністерство оборони України

Державний герб України / Фото Freepik

Державний герб України / Фото Pinterest