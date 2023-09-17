З Днем ангела Віри: щирі привітання у прозі та красиві картинки

Віра святкує День ангела 17 вересня. Це ім'я має грецьке походженням – воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс. Як привітати Віру з Днем ангела – читайте привітання у прозі та картинках.

День ангела Віри відзначають у День пам'яті великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, яке святкують 30 вересня. 24 Канал підготував добірку красивих листівок та привітань.

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Згідно з переказами, вдова Софія жила з доньками Вірою, Надією та Любов'ю у ІІ столітті у Римі. Жінки належали до перших християн, і саме за свою віру вони прийняли мученицьку смерть. Церква вшановує їх понині.

17 вересня не забудьте привітати тих, хто носити ім'я Віри. Дата змінилася через перехід на новий календар. День ангела вони також святкують 26 лютого, 14 червня, 15 і 31 грудня. Нижче читайте гарні листівки та щирі привітання у прозі.

Картинки-привітання з Днем ангела Віри



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж



Привітання з Днем ангела Віри / Картинка з соцмереж

Привітання з Днем ангела Віри у прозі

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Вірочка, нехай всі твої заповітні мрії здійсняться, а життя підносить безліч приємних сюрпризів! Бажаю тобі завжди зберігати в серці віру, а душу наповнювати любов'ю і добром! Нехай кожен твій день буде неймовірно вдалим і казково щасливим!

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З Днем ангела тобі, люба Віро! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а таланливий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів та сімейного щастя!

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Мила наша Вірочко! Ми вітаємо тебе з іменинами та бажаємо щастя, здоров'я, міцної віри та любові до ближнього. Хай близькі та рідні тобі люди завжди будуть поряд з тобою та всіляко захищають від біди. І нехай Господь береже тобі щодня! Вітаю з твоїм днем!

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Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!

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Дорога Вірочка, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю запаморочливого щастя, чудових ідей, приголомшливого успіху в будь-якій справі, безсумнівної удачі в кожному старті, світлих надій на майбутнє, добрих спогадів з минулого і приголомшливого життя в твоєму сьогоденні.