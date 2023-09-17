День ангела Веры отмечают в День памяти великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, которое празднуют 30 сентября. 24 Канал подготовил подборку красивых открыток и поздравлений.

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Согласно преданию, вдова София жила с дочерями Верой, Надеждой и Любовью во II веке в Риме. Женщины принадлежали к первым христианам, и именно за свою веру они приняли мученическую смерть. Церковь чествует их поныне.

17 сентября не забудьте поздравить тех, кто носит имя Веры. Дата изменилась из-за перехода на новый календарь. День ангела они также отмечают 26 февраля, 14 июня, 15 и 31 декабря. Ниже читайте красивые открытки и приветствия в прозе.

Картинки-поздравления с Днем ангела Веры



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Веры / Картинка из соцсетей

Поздравление с Днем ангела Веры в прозе

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Верочка, пусть все твои заветные мечты сбудутся, а жизнь преподносит множество приятных сюрпризов! Желаю тебе всегда хранить в сердце веру, а душу наполнять любовью и добром! Пусть каждый твой день будет невероятно удачным и сказочно счастливым!

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С Днем ангела тебе, дорогая Вера! Пусть хороший художник разукрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У спящей красавицы были феи, а твоей феей да будет твоя святая покровительница Вера. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, исполнения заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!

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Милая наша Верочка! Мы поздравляем тебя с именинами и желаем счастья, здоровья, крепкой веры и любви к ближнему. Пусть близкие и родные тебе люди всегда будут рядом с тобой и всячески защищают от беды. И да хранит тебе Господь каждый день! Поздравляю с твоим днем!

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Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, искренней и чистейшей любви, светлой надежды и доброго здоровья!

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Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю удивительного счастья, замечательных идей, потрясающего успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоем сегодня.