Василь виріс у багатій побожній сім'ї, яка мешкала в місті Кесарія, що в Греції. Коли хлопець здобув вищу освіту, то вирішив прийняти хрещення. Згодом святий став дияконом, а потім обійняв посаду єпископа Кесарії Каппадокійської, пише 24 Канал.

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За життя Василій Великий боровся проти влади імператора Валентина, який влаштовував переслідування християн. Святий займався благодійністю та збудував декілька приміщень, у яких могли проживати люди. Помер Василь через хворобу.

До Дня ангела Василія ми підготували добірку красивих привітань у картинках, які ви можете надіслати найріднішим. Зі святом!

День ангела Василія: привітання у картинках

День ангела Василія / Фото Amazing Ukraine

День ангела Василія / Фото Telegraf

День ангела Василія / Фото lux.fm

День ангела Василія / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Василія / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Василія / Фото "ТСН"

День ангела Василія / Фото Joy Pup

День ангела Василія / Фото Joy Pup

День ангела Василія / Фото vjoy.cc