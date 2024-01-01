Василь виріс у багатій побожній сім'ї, яка мешкала в місті Кесарія, що в Греції. Коли хлопець здобув вищу освіту, то вирішив прийняти хрещення. Згодом святий став дияконом, а потім обійняв посаду єпископа Кесарії Каппадокійської, пише 24 Канал.
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За життя Василій Великий боровся проти влади імператора Валентина, який влаштовував переслідування християн. Святий займався благодійністю та збудував декілька приміщень, у яких могли проживати люди. Помер Василь через хворобу.
До Дня ангела Василія ми підготували добірку красивих привітань у картинках, які ви можете надіслати найріднішим. Зі святом!
День ангела Василія: привітання у картинках
День ангела Василія / Фото Amazing Ukraine
День ангела Василія / Фото Telegraf
День ангела Василія / Фото lux.fm
День ангела Василія / Фото gumoreska.in.ua
День ангела Василія / Фото gumoreska.in.ua
День ангела Василія / Фото "ТСН"
День ангела Василія / Фото Joy Pup
День ангела Василія / Фото Joy Pup
День ангела Василія / Фото vjoy.cc
День ангела Василія / Фото "Побажайко"